Amelie Rennt al Trento film festival

TRENTO, 29 APR - La pellicola Amelie Rennt, di Tobias Wiemann, che sarà in proiezione al 66/o Trento Film Festival il 1 maggio al Tff Family, è stata premiata il 27 aprile al Deutscher Filmpreis - considerato l'oscar del cinema tedesco - come miglior film per bambini. Il film, una coproduzione Italia-Germania sostenuta da Idm Südtirol - Alto Adige Film Fund & Commission (Bls) e girato nei meravigliosi scenari dell'Alto Adige, tra l'Alpe di Siusi e la Valle Aurina, racconta la storia di Amelie, tredicenne berlinese ricoverata in una clinica sulle montagne dopo l'ennesimo attacco d'asma. Ma invece di farsi aiutare in clinica, Amelie fugge dove nessuno immaginerebbe mai di trovarla: la cima di una montagna. Mentre cerca un nascondiglio, la ragazza incontra il bizzarro Bart. Venuto a conoscenza della malattia di Amelie, Bart le racconta di un'antica tradizione: i miracolosi fuochi delle Alpi che aiutano a curare le malattie di uomini e animali. Interpreti la giovane Mia Kasalo e l'attore altoatesino Samuel Girardi.