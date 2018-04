Set docu Abbate su gang latinos Milano

ROMA, 30 APR - Sono armati di coltelli, machete e armi tradizionali. Per autofinanziarsi mettono a segno rapine e spacciano droga. Sono in costante contatto con il loro paese d'origine dove tengono banco le bande di strada latinoamericane, dette anche "pandillas", presenti nel Centro America e da qualche anno pure a Milano. Lirio Abbate, giornalista che vive sotto scorta dal 2007, ha scritto per Sky una docu-fiction, prodotta da Magnolia per Sky, sulle bande di latinos, le cui riprese sono in corso in questi giorni a Milano, con la regia di Gabriele Gravagna. La messa in onda è prevista in autunno su Sky Atlantic in due puntate. È il nuovo racconto reale dell'Italia di oggi tra violenza, criminalità e mancata integrazione in una città come Milano. Abbate ricostruisce con testimonianze come nasce il fenomeno sotto la madonnina, raccontando le gang presenti che si sono divise il territorio della città: Latin King, Barrio 18, Ms13, Trinitarios.