Rubati strumenti a Cosmo,contributo Siae

ROMA, 30 APR - Ieri pomeriggio la doccia fredda: il pulmino che Cosmo e i suoi musicisti avevano lasciato nel parcheggio dell'albergo a Roma era stato svuotato da strumenti e attrezzature. Oggi, dopo la mobilitazioni di amici, colleghi e fan, e soprattutto dopo l'intervento della Siae che ha deciso di dare un cospicuo contributo all'artista per ricomprare tutta la strumentazione, Cosmo può tirare un sospiro di sollievo. "Ero veramente a terra. Senza strumenti erano a rischio il concerto di strasera a Firenze e la partecipazione al Concertone di domani. Invece siamo stati travolti da un'ondata di solidarietà". In molti si sono mossi subito, dopo un appello sui social, per permettere a Cosmo di continuare a fare la sua musica. "Alla fine tra un noleggio e vari prestiti, ci siamo. Il danno ammonta a qualche decina di migliaia di euro. Sono grato alla Siae, ma non voglio sentirmi un privilegiato. Sarebbe bello se da questo nascesse un fondo in grado di supportare i musicisti che si ritrovano in situazioni simili".