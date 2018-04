Denzel Washington in scena con O'Neill

NEW YORK, 30 APR - Denzel Washington torna a Broadway a 63 anni. L'attore premio Oscar è in scena con un revival di The Iceman Cometh (Arriva l'uomo del ghiaccio) del drammaturgo Usa Eugene O'Neill che dura oltre 4 ore. L'opera fu scritta nel 1939 ed è ambientata nel 1912, parla di sogni irrealizzati e tradimenti. Washington ha il ruolo di Theodore "Hickey" Hickman, un ricco commerciante che fa visita ad un gruppo di frequentatori di bar ubriachi e sfortunati. "E' una grande sfida e una grande opportunità" ha detto. L'attore ha alle spalle 40 anni di carriera e 50 film in cui ha interpretato i ruoli più disparati e per lui O'Neill è come un ritorno alle origini. Come ha detto all'Hollywood Reporter, ha iniziato la sua carriera artistica al college con un ruolo ne 'L'Imperatore Jones' (The Emperor Jones). "E' uno dei più grandi della nostra epoca". Washington a breve sarà anche nelle sale cinematografiche con l'action thriller 'The Equalizer 2 (Senza perdono) nel ruolo di Robert McCall, un ex agente Cia in pensione.