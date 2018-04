Maggio: 5/5 prima Festival con Cardillac

FIRENZE, 30 APR - Paura e desiderio, amore e possesso, ossessione e crimine: l'81ma edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino si apre con 'Cardillac"', l'opera del 1926 di Paul Hindemith che segna un duplice debutto a Firenze. La prima del 5 maggio infatti sarà la prima volta di Fabio Luisi sul podio in qualità di direttore musicale del Maggio, e la prima regia di opera lirica di Valerio Binasco. "Inauguriamo con un'opera così difficile ma così bella", ha affermato il sovrintendente Cristiano Chiarot, spiegando che "siamo convinti di aver lavorato bene e di aver costruito un prodotto artistico adeguato a quella che deve essere l'immagine del Festival del Maggio". Chiarot ha invitato i fiorentini ha comprare gli ultimi biglietti disponibili: "C'è molto interesse all'estero, molti che vengono, ma questo è un festival pensato per la nostra città e per la nostra regione". Binasco ha scelto l'ambientazione in una città moderna e non nella Parigi del Re Sole come nel racconto originario del 1819.