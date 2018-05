A teatro Autieri, D'Aquino e Murino

ROMA, 2 MAG - Serena Autieri e Tosca D'Aquino per Maurizio De Giovanni in 'Ingresso indipendente' e 'La cucina' di Arnold Wesker diretta da Valerio Binasco, a Roma; il duo Deflorian/Tagliarini con 'Il cielo non è un fondale' a Milano e Caterina Murino e Fabio Sartor a Padova in 'L'idea di ucciderti' di Giancarlo Marinelli; lo Shakespeare in sardo del 'Macbettu' di Alessandro Serra e 'Novantadue. Falcone e Borsellino, 20 anni dopo' di Claudio Fava con Filippo Dini e Giovanni Moschella, ancora nella capitale; fino al pluripremiato 'La merda' di Cristian Ceresoli, interpretato da Silvia Gallerano a Firenze: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.