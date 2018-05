Un momento difficile,Dapporto al Bellini

CATANIA, 2 MAG - "Il ruolo inedito di 'Tu', il figlio che assiste la madre morente, è per me come affrontare una seduta psicanalitica, riconoscermi in un flusso di proiezioni autobiografiche, di reminiscenze intime e profonde: la fascinazione eppure qualche asprezza di mia madre; il carisma ma anche le lunghe assenze di mio padre, assorbito dalla carriera; la dolorosa perdita di entrambi. Non ero pronto, nessuno lo è". Così Massimo Dapporto protagonista di 'Un momento difficile", novità di Furio Bordon in prima nazionale, a Catania, al Teatro Verga dall'8 al 20 maggio per la regia di Giovanni Anfuso. A completare il quartetto degli interpreti ci sono Ileana Rigano, Debora Bernardi, Francesco Foti, reduce dal successo riscosso nella fiction "Il cacciatore". La coproduzione, realizzata dai Teatri Stabili di Catania e del Friuli Venezia Giulia, ha le scene di Alessandro Chiti, i costumi di Riccardo Cappello, le musiche originali di Paolo Daniele, le coreografie di Amelia Borsellino, le luci di Gaetano La Mela. (ANSA).