Sequeri per scoprire il Convento di Tito

POTENZA, 2 MAG - Il Convento di Sant'Antonio da Padova a Tito (Potenza) "è un prezioso scrigno architettonico: il ciclo di affreschi che custodisce nel famoso chiostro è uno degli angoli più suggestivi del patrimonio culturale lucano. Proprio questo patrimonio artistico inestimabile è lo scenario su cui è stato ideato il progetto Sequeri che sarà presentato in una versione demo sabato 5 maggio". L'evento è organizzato "dal Comune di Tito e da effenove srls, società di produzioni cinematografiche di Potenza specializzata in computer grafica 3D". L'iniziativa sarà divisa in due momenti: dalle ore 9.30 alle 11 "i cittadini che raggiungeranno il Convento potranno provare l'area Sequeri_VR e fare un'esperienza immersiva nel patrimonio culturale. Contemporaneamente sarà attiva anche l'area Sequeri_code: puntando sul QRcode dedicato gli utenti potranno navigare in un archivio digitale dettagliato e scoprire così i segreti del ciclo di affreschi.