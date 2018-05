Baustelle, a luglio tranche estiva tour

ROMA, 2 MAG - Partirà a luglio la tranche estiva del tour dei Baustelle, che presenteranno il nuovo album "L'amore e la violenza vol. 2". "E' un periodo di grande vitalità - racconta il frontman della band toscana Francesco Bianconi -. Scrivere un disco come "L'amore e la violenza vol. 2" è segno che siamo in forma e abbiamo ancora voglia di dire cose. Rispetto alla tournée teatrale dell'anno scorso, nel tour nei club di aprile ho visto molti più ventenni e questo è un segnale positivo per una band in circolazione ormai da due decadi. La cosa mi colpisce e mi gratifica. Se sei capace di rinnovare la tua platea e di conquistare anche gli strati più giovani della popolazione, significa che rimani vivo". Rinnovata la scaletta rispetto al tour nei club, con l'inserimento di alcune novità e sorprese. Queste le date: 13 luglio Brescia, 14 luglio Verucchio (RN), 17 luglio Firenze, 20 luglio Bollate (MI), 21 luglio Cervignano del Friuli (UD), 28 luglio Locorotondo (BA), 30 luglio Roma.