Tatangelo, nuovo singolo Chiedere scusa

ROMA, 2 MAG - "Chiedere scusa" (GGD Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Anna Tatangelo, in uscita il 4 maggio. Il brano, scritto da Matteo Buzzanca e prodotto da Placido Salamone e Mattia Panzarini, segna il ritorno della cantante, a 3 anni dall'ultimo lavoro discografico (Libera del 2015) e anticipa il nuovo disco di inediti in uscita a settembre 2018. Terminati gli impegni televisivi con la vittoria a Celebrity Masterchef, Anna torna anche ai live e, dopo due concerti in Germania, si prepara al tour estivo che la vedrà impegnata in Italia.