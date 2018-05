Incontrada, torno su Rai1 con la divisa

ROMA, 2 MAG - L'hanno ferita negli affetti più profondi. Minacciano i suoi figli. Mettono in pericolo la sua gente. In compenso lei ha un'arma speciale: l'umanità. "Indossare la divisa è stato molto forte, perché bisogna avere un rigore che non immaginavo, il mondo delle forze dell'ordine mi ha dato quella disciplina che non mi appartiene". Vanessa Incontrada è la protagonista de Il capitano Maria, la serie tv in quattro serate in onda su Rai1 da lunedì 7 maggio, con la regia di Andrea Porporati che firma la sceneggiatura insieme a Monica Zapelli. Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Carlo degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti. Nel cast Giorgio Pasotti e Andrea Bosca. Maria Guerra è una comandante dei carabinieri che accetta un incarico in Puglia, nella sua città natale, dove torna dopo 10 anni di assenza. In quella stessa città, suo marito, un magistrato del tribunale dei minori, ha perso la vita in circostanze drammatiche.