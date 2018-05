Loredana Bertè duetta con Boomdabash

ROMA, 2 MAG - Insolito duetto per Loredana Bertè, che ha scelto di collaborare con i Boomdabash. Dal 4 maggio sarà disponibile "Non ti dico no", nuovo singolo e video della band salentina. Il brano, prodotto dai producers multiplatino Takagi & Ketra, è un pezzo in pieno stile reggae, con elementi reggae, soul, drum & bass e hip hop. "Non ti dico no" nasce dall'incontro e dalla stima che Boomdabash nutre per Loredana Bertè. Ad unirli il reggae che fu proprio Loredana a "sdoganare" in Italia già nel '79 con "E La luna bussò". Il singolo anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico dei Boomdabash, prevista per il 15 giugno su etichetta B1/Universal. Il brano sarà inoltre incluso nel nuovo album d'inediti di Loredana Bertè, la cui uscita è prevista in autunno per Warner Music Italia.