Kanye West, la schiavitù fu una scelta

NEW YORK, 2 MAG - Kanye West torna a provocare, e stavolta c'è una levata di scudi contro il rapper amico di Trump. Da Spike Lee a Will.I.Am, sono partite bordate nei confronti del cantante di Jesus Walks che in un'intervista a Tmz ha definito "una scelta" la schiavitù che ha tenuto in catene per secoli gli antenati degli afro-americani. Scelta? "I neri hanno combattuto contro la schiavitù da quando per la prima volta siamo approdati su questo continente", ha stigmatizzato la Naacp, la maggiore organizzazione Usa per i diritti della gente di colore. Non è la prima volta che il marito di Kim Kardashian si fa notare nelle ultime due settimane, descrivendosi come "uno spirito indipendente" in una raffica di esternazioni su Twitter, dove ha 28,2 milioni di follower, e altri incontri con i media. Stavolta però la goccia ha fatto traboccare il vaso: "Quando senti che la schiavitù è durata 400 anni.... 400 anni? Mi sembra una scelta", ha detto Kanye parlando con il sito di gossip della Cnn e creando un polverone mediatico.