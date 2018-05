All'Opera di Roma Billy Budd di Britten

ROMA, 2 MAG - Una tragedia ambientata a bordo di una nave, tratta dall'omonimo racconto di Herman Melville e tutta al maschile: è l'opera Billy Budd di Benjamin Britten, che nel nuovo allestimento coprodotto da Teatro Real di Madrid, Covent Garden di Londra e Opera di Roma, dove sono annunciate 5 recite dall'8/5, avrà la regia di una donna, Deborah Warner, ed è quel che fa la differenza, che ne permette una moderna lettura fuori degli schemi, secondo il direttore artistico Alessio Vlad, ma anche per James Conlon che ne sarà il direttore. "Ho provato a immaginare una nave in maniera realistica con lo scenografo Michael Levine - spiega Warner - ma non mi aiutava per nulla e allora ho deciso di puntare sulle sensazioni di una nave, sulla sua rappresentazione grazie a piattaforme ondeggianti, la presenza di cime e vele e naturalmente l'acqua". Tre i protagonisti, tre voci diverse, un tenore, un baritono, un basso: Billy Budd è Jacques Imbrailo, il capitano Vere è Toby Spence e Claggart è John Relyea.