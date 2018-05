Milanesiana approda in 9 città

MILANO, 03 MAG - La Milanesiana 2018, giunta alla sua diciannovesima edizione e che ha come tema quest'anno "Il Dubbio e la Certezza", approda anche ad Ascoli Piceno, Collodi e Ferrara. Diventano così nove le città teatro di 65 appuntamenti con oltre 170 ospiti internazionali provenienti da 16 Paesi e sette mostre che saranno "contaminate dall'energia" della Milanesiana che già coinvolge, oltre al capoluogo lombardo, Torino, Bormio, Verbania, Firenze e Matera, come ha spiegato l'ideatrice e direttrice della manifestazione, Elisabetta Sgarbi. L'edizione di quest'anno, ha sottolineato Elisabetta Sgarbi, "continua il proprio viaggio in Italia e contamina le altre città con la propria energia", accentuando "la continuità con gli altri festival di Milano e il Salone di Torino che avranno una presenza simbolica che sottolinea, però, questo filo rosso" che lega le istituzioni culturali di Milano e di altre città.