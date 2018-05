Al via dagli Usa il tour degli U2

ROMA, 3 MAG - È partito da Tulsa (Oklahoma) l'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour degli U2. Dopo gli Stati Uniti il tour toccherà l'Europa con una prima data a Berlino il 31 agosto, per poi spostarsi a Colonia, Parigi, Madrid, Copenaghen, Amburgo, Amsterdam e arriverà a Milano con 4 show al Forum d'Assago l'11, il 12, il 15 e il 16 ottobre. Poi il tour chiude a Manchester e Londra. Il tour segue la pubblicazione dell'ultimo disco degli U2 "Songs of Experience", disco di platino in Italia. Il disco è l'ideale seguito di "Songs Of Innocence" (doppio platino in Italia) del 2014: i due titoli prendono ispirazione dalla raccolta di poesie "Songs Of Innocence and Experience" del poeta inglese del 18/o secolo William Blake.