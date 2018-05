Fo.To, cento mostre in 3 mesi a Torino

TORINO, 3 MAG - Parte a Torino Fo.To, la grande kermesse della fotografia: un centinaio di esposizioni in 81 spazi della città, tra musei pubblici e privati, gallerie d'arte, fondazioni, associazioni ed enti no profit, istituti d'arte e di design, dal centro alla periferia. Numerose le presenze straniere per lo più dall'Europa, ma anche dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti. "L'idea di realizzare un evento tanto articolato e mobile è stata accolta con un entusiasmo straordinario. Nell'era del selfie, vogliamo capire dove sta andando la fotografia, come si conserverà. La pluralità può dare una risposta", spiega Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico, che ha concepito la manifestazione. Fino al 29 luglio sono previsti incontri tematici, workshop sulle tecniche di fotografia e presentazione di libri. Sabato 12 maggio Fo.To si gemella con il Salone del Libro e, in contemporanea con la Notte bianca del Libro, propone la Notte bianca della Fotografia, con tutte le sedi espositive aperte dalle 19 alle 24.