Ezio Bosso testimonial Festa Musica 2018

ROMA, 3 MAG - Il maestro Ezio Bosso sarà il testimonial della Festa della Musica 2018, promossa dal MiBACT e in programma il 21 giugno. Ad annunciarlo il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Bosso terrà un concerto straordinario al Teatro Romano di Fiesole, con l'Orchestra Giovanile Italiana, che salirà con lui sul palco dopo una settimana di studio e preparazione comune. "L'orchestra - dichiara Bosso - è la società ideale. Cuore pulsante della musica, un modello da seguire e inseguire per crescere come società. Il vero direttore è un professore d'orchestra con la bacchetta che lavora solo un po' di più per illuminare i suoi fratelli, questa volta lo posso dire: figli. Sarà un concerto pieno di vita. La vita è il lavoro più bello che esista. Perché bisogna studiare, crescere". "Ringrazio sin d'ora Ezio Bosso, insieme alle ragazze e ai ragazzi dell'orchestra, per aver voluto contribuire con il proprio talento a questa gioiosa giornata dedicata alla musica", aggiunge Franceschini.