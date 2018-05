Il Miracolo, Ammaniti sbarca in tv

ROMA, 3 MAG - "Nella serie non sono entrato in merito al mio rapporto con la fede, ma mostro come dei personaggi reagiscono di fronte ad alcune situazioni-limite". "Ho usato la Madonna come un fulcro, un oggetto che produce domande. Non c'è nulla di più iconoclastico di una statuina che piange sangue". Arriva su Sky Il Miracolo, la serie tv di Niccolò Ammaniti, fra gli scrittori italiani più tradotti nel mondo, al suo debutto alla regia (insieme a Francesco Munzi e Lucio Pellegrini). Serie originale Sky prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte France e Kwaï, in onda su Sky Atlantic HD martedì 8 maggio con i primi due episodi, dalle 21.15 (anche su Sky Cinema Uno e Sky On Demand). I protagonisti sono Guido Caprino, che interpreta il premier Fabrizio Pietromarchi; Elena Lietti, la first lady Sole; Lorenza Indovina è Clelia, Sergio Albelli è il generale, che guida le indagini sul ritrovamento, mentre Alba Rohrwacher è Sandra, biologa che analizzerà il caso e Tommaso Ragno è Marcello.