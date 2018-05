70 anni di Longchamp con Kendall Jenner

ROMA, 3 MAG - Kendall Jenner è il nuovo volto di Longchamp, testimonial per la campagna Autunno/Inverno della maison francese specializzata in pelletteria e accessori per il viaggio. Kendall è stata scelta per il suo stile e per la sua vocazione di viaggiatrice. "Credo che ci sia una relazione stretta tra l'idea di cittadino del mondo e Longhcamp. Per me, cittadino del mondo è chi vuole condividere la propria comprensione di culture diverse - dice Kendall - anche se le collezioni Longchamp esprimono decisamente un tocco parigino, possono essere indossate ovunque nel mondo dalle donne che condividono la stessa sensibilità". La collaborazione con Kendall Jenner coincide con il settantesimo anniversario di Longchamp, che in era digitale espande si rivolge ad una nuova generazione di clienti che affermano uno spirito indipendente, da vera millennial. Per Jean Cassegrain, ceo di Longchamp e Sophie Delafontaine, sua sorella e direttrice creativa della maison, è questa visione che ha suggerito la scelta di Kendall.