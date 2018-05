Lezioni di yoga in sale museo La Spezia

LA SPEZIA, 3 MAG - Al museo Lia della Spezia si pratica yoga immersi nell'arte. E' l'iniziativa promossa dal museo spezzino, dove da sabato 5 maggio i tappetini per le 'asana' saranno stesi nelle sale tra quadri e sculture, in un'atmosfera suggestiva e rilassante. I musei si aprono sempre di più a corsi e esperienze: era accaduto già al MoMa di New York, al Maxxi a Roma e al museo di Capodimonte a Napoli. "L'obiettivo è quello di creare occasioni per trascorrere un tempo diverso al museo e contribuire alla conoscenza e al sostegno di una parte del patrimonio artistico e culturale della nostra città", si legge nella nota che presenta l'iniziativa del Museo Lia. Le lezioni saranno settimanali e i partecipanti avranno diritto a un ingresso omaggio alle esposizioni da poter usufruire durante l'anno.