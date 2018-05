GionnyScandal, racconto i miei ricordi

MILANO, 3 MAG - "Emo non significa fare canzoni d'amore, ma riuscire a far entrare le persone nei propri ricordi, tristi o felici che siano". Così GionnyScandal presenta il suo nuovo disco in uscita il 4 maggio, 'Emo', che nel titolo ricorda le sue origini di cantante emo-core, come ha spiegato Gionny presentando l'album a Milano. Il mood delle 11 tracce è però pop, tra ballad elettroniche come 'Per sempre' e uptempo melodici dal ritmo tropicale come 'Il posto più bello', passando per lenti pianistici, calembour e trap. Al centro del disco c'è l'amore: "A differenza di 'Reset' qui non ho voluto parlare della mia storia familiare: quel disco fu un medicinale, ora non volevo più avvicinarmi al fuoco". Dopo gli instore di maggio, l'Emo live tour partirà il 6 settembre dall'Alcatraz di Milano: "Ci sarà una band con chitarra, tastiere e batteria e avvicineremo il disco alle sonorità emo-core".