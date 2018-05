I cantanti vogliono Morandi al governo

BOLOGNA, 3 MAG - Chi è l'unico in grado di poter formare un governo? Per i cantanti italiani non ci sono dubbi, l'unico nome spendibile in grado di mettere d'accordo tutti è solo uno, quello Gianni Morandi. Lo sostengono ai microfoni di Radio Rock alcuni dei volti più celebri della musica italiana del momento, come Francesca Michielin, Max Gazzè ed Ermal Meta. "Pensaci Sergio, non ti devi preoccupare - è l'appello lanciato da Lodo de Lo Stato Sociale al presidente della Repubblica Mattarella -, Gianni Morandi può fare qualsiasi cosa in questo Paese e nessuno gli dirà mai niente". E la risposta del cantante bolognese, da sempre molto attivo sui social network, non si fa attendere. "Va bene ragazzi - è la replica di Morandi, in un video postato sulla sua pagina Facebook -, riunisco la direzione della nazionale cantanti e poi si vede. Ma non è mica facile mettere tutti d'accordo, guardate il Pd... ".