Riuscito restauro mano S.Bibiana Bernini

ROMA, 3 MAG - E' "perfettamente riuscito" il restauro sulla statua di Santa Bibiana di Gian Lorenzo Bernini. L'opera aveva subito il distacco dell'anulare della mano destra durante il riposizionamento nella parrocchia dalla quale era stata prelevata per poi essere esposta alla mostra sul Bernini. "L'intervento - spiega la Soprintendenza speciale di Roma - è avvenuto per opera della ditta Cbc, che ha curato il recente restauro della statua di Bernini". Al termine della mostra tenutasi alla Galleria Borghese, la statua è stata prima restaurata nuovamente e poi riposizionata sull'altare maggiore della parrocchia di Santa Bibiana. "Durante questa operazione - spiega la Soprintendenza - è avvenuto l'incidente che ha causato il distacco dell'anulare della mano destra della santa. La rottura risultava netta e lineare, mentre il dito cadendo non ha subito ulteriori frammentazioni, e non si è registrata alcuna perdita di materiale. Tutte circostanze che hanno permesso un perfetto restauro della mano".