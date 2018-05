Pignatelli, premiati 50 anni d'eleganza

ROMA, 3 MAG - E' andato a Carlo Pignatelli, che quest'anno celebra mezzo secolo dalla nascita della sua sartoria maschile, il prestigioso premio Elle International Bridal Awards, consegnato nella Universitad de Barcelona durante la seconda edizione della manifestazione dedicata agli abiti perle nozze. La Barcelona Bridal Fashion Week che stavolta ha previsto l'evento speciale ideato dal magazine Elle ha avuto come madrina della premiazione Rossy De Palma attrice preferita dal regista Pedro Almodóvar. Lo stilista torinese ha vinto per la seconda volta la Best Groom Collection per la sua collezione dedicata allo sposo tra le 10 categorie in gara (dal miglior wedding planner al miglior abito da sposa), selezionato da una giuria composta dai direttori delle edizioni internazionali di Elle e di celebrities di tutto il mondo. Il premio è stato consegnato da Rossy De Palma e da Eugenio Gallavotti, responsabile di Elle Spose.