Esquire, Lapo ambasciatore stile Italia

TORINO, 3 MAG - "Come nipote di Gianni Agnelli, il leggendario leader della Fiat, Lapo Elkann ha ereditato il peso della grande aristocrazia italiana moderna, costruita su stile, gusto, ricchezza e velocità. Ora, con Garage Italia Customs, ha lanciato una visione creativa incentrata sulla personalizzazione di automobili, aeroplani, yacht ed elicotteri. È una mossa audace che potrebbe trasformarlo in un ambasciatore mondiale di stile e gusto italiano". Così Esquire, il famoso mensile americano, celebra nel numero di giugno Lapo Elkann con un lungo articolo di 10 pagine, a pochi giorni da quello dedicatogli dal Financial Times. "Lapo Elkann ha inoltre, con la sua Italia Independent, appena firmato un accordo di licenza per la produzione e distribuzione di abbigliamento e eyewear realizzata in co-branding con Billionaire Boys Club, il brand di Pharrell Williams", si legge nell'articolo.