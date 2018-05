Ben Kingsley sarà Salvador Dalì

NEW YORK, 3 MAG - Ben Kingsley è stato scelto per interpretare Salvador Dalì nel prossimo film sul pittore surrealista spagnolo. La biopic avrà il titolo di 'Dalì Land' e sarà diretta dalla regista di origini canadesi Mary Harron, famosa per 'American Psycho' e 'I Shot Andy Warhol'. Nel ruolo di Gala, la moglie e musa, ci sarà l'attrice inglese Lesley Manville, tra gli altri protagonisti anche Tim Roth e Frank Dillane, entrambi attori di origini inglesi. Il film sarà girato tra Canada e Spagna dal prossimo autunno e sarà presentato agli acquirenti internazionali già dalla settimana prossima durante il festival di Cannes. Kingsley, classe '43, e' diventato famoso nel 1982 dopo aver interpretato il Mahatma Gandhi nel film omonimo. Per quel ruolo ricevette l'Oscar come miglior attore e il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico.