Al via a Dogliani il Festival della Tv

TORINO, 3 MAG - E' pronta a partire la 7/a edizione del Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, nel cuore delle Langhe (3-6 maggio): il 3 maggio il critico televisivo Aldo Grasso dialoga con la giornalista Milena Gabanelli. In tutto 40 gli incontri e 120 gli ospiti che fino a domenica si alterneranno, con tanti volti del piccolo schermo, a partire da Massimo Giletti, Ilaria D'Amico, Gerry Scotti e Fiorello, all'atteso ritorno dopo tre anni. Non mancano nomi del cinema come Enrico Vanzina e del calcio come Billy Costacurta. Il futuro della tv è al centro degli incontri con il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, la presidente della Rai Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, mentre discuteranno di "Big Data, geopolitica e il ruolo della Russia" i direttori Mario Calabresi, Claudio Cerasa, Luigi Contu, Luciano Fontana, Maurizio Molinari con Sarah Varetto. Il presidente onorario di Gedi, Carlo De Benedetti, che per primo ha lanciato l'idea del festival, parlerà di Europa con Lilli Gruber.