Scuse Gigi Hadid per foto pelle scurita

(ANSA-AP) - ROMA, 4 MAG - Gigi Hadid e Vogue Italia si sono scusati per il colore della pelle della modella scurita artificialmente, nella foto della cover del mese di maggio del magazine di moda, dove Gigi appare con la pelle e il colore dei capelli scuri. Una foto che ha scatenato reazioni negative sui social media sottolineando la assenza di diversità nel settore della moda. Gigi Hadid, in un suo post di ieri su Instagram, ha scritto che il tema della diversità "deve essere affrontato" e che lei non vuole "togliere opportunità a chiunque altro". La copertina mostra una Gigi Hadid, normalmente bionda, con i capelli scuri e la pelle abbronzata artificiosamente, con indosso una tiara e una tuta con paillettes. Gigi ha aggiunto che i ritocchi di copertina del fotografo Steven Klein, tra cui l'abbronzatura della sua pelle modifica in digitale nella foto, "non sono stati eseguiti correttamente e le preoccupazioni sollevate sono valide".