Tocco fashion sotto la pioggia

ROMA, 4 MAG - I capricci del meteo con acquazzoni improvvisi costringono a munirsi d'impermeabile, un capo amato-odiato che oggi può diventare invece un 'sopra' fashion, adatto ad ogni momento della giornata e occasione, dal lavoro al pomeriggio più elegante. Intanto per ripararsi dalla pioggia la tendenza è quella di utilizzare plastica trasparente. Lo ha deciso Karl Lagerfeld per Chanel, con i suoi stivali ed i suoi spolverini in pvc ed è diventata subito una moda. Per il Kaiser l'acqua ha una forma, oppure come recita il titolo del film di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua, vincitore di tutti i premi cinematografici possibili, compresi 4 Oscar, l'acqua ci veste. E lo fa attraverso la forma modellata dallo stilista crea giochi di luci e trasparenze birichine sulle gambe con le calosce e sui tailleur con gli spolverini. Anche Benetton punta sul parka in plastica trasparente. Maison Margiela invece collabora con Mackintosh per creare esclusivi design di trench disegnati da John Galliano.