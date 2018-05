Corte Conti, ok piano Fotografia Mibact

ROMA, 4 MAG - La Corte dei Conti ha registrato la direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, per lo sviluppo e la valorizzazione della Fotografia italiana attraverso un Piano Strategico di Sviluppo della durata quinquennale (2018-2022) con l'obiettivo di determinare nuove prospettive e opportunità per la fotografia a livello nazionale e internazionale. "E' il primo passo per la creazione di una struttura permanente che si occupi di conservazione del patrimonio fotografico e valorizzazione della fotografia come parte rilevante dell'arte contemporanea e della creatività italiana" ha detto Franceschini. In particolare, i settori d'intervento riguardano il patrimonio, la creazione contemporanea, l'educazione e la formazione, e sono volti a realizzare: politiche per la costituzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico esistente, anche attraverso il censimento di raccolte e archivi fotografici in Italia e la creazione di una collezione digitale nazionale.