Ghali annuncia il suo tour: a novembre sarà in concerto ad Acireale

TORINO - Ghali, nuova star della scena musicale italiana, rapper ma non solo, ha scelto Torino per aprire il suo nuovo tour. Appuntamento il 20 ottobre al Pala Alpitour. Seguiranno 11 concerti indoor, fino al 13 novembre, ultimo concerto al Palalottomatica di Roma. Lo ha annunciato lo stesso cantante oggi sui social.

Ghali è uno degli artisti più seguiti in Italia, soprattutto dai giovanissimi, come raccontano alcuni numeri: le views dei suoi video su YouTube hanno superato i 450 milioni, dopo aver battuto tutti i record con 'Cara Italià, che in poche ore dall’uscita, ha raggiunto il primo posto nella Top 200 charts di Spotify e 4.200.000 views su youtube in un solo giorno. 'Album', il suo primo album in studio, è il quinto più venduto nel 2017.

Il suo tour toccherà anche Firenze (25/10), Genova (26/10), Bologna (27/10), Milano (29/10), Padova (2/11), Ancona (2/11), Bari (4/11), Napoli (8/11), Acireale (10/11), quindi la chiusura nella Capitale.