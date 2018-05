Elle Fanning volto campagna Tiffany & Co

ROMA, 4 MAG - L'attrice americana Elle Fanning è la protagonista della nuova campagna di Tiffany & Co, "Believe in Dreams". Il film della campagna si apre con la diva che appare in bianco e nero mentre scruta le finestre della Fifth Avenue, un cenno alla scena d'apertura del film classico del 1961, Colazione da Tiffany. La sua realtà si trasforma poi in una corsa onirica di musica e colore che invade le strade di New York, sulle note della colonna sonora di un Moon River reinventato con la voce eterea di Fanning, con testi originali dell'artista dell'hip hop newyorkese A$AP Ferg. L'attrice e il duo di musicisti rappresentano una ideale Tiffany a New York, luogo dove tutto può succedere, e dove i sogni diventano realtà. La campagna segna la prima volta che Tiffany & Co. ha creato una canzone, che sarà disponibile per lo streaming esclusivamente su Spotify dal 3 maggio. La regia è di Hunger Games, Francis Lawrence, noto per aver creato alcuni dei video e dei film più iconici della cultura pop.