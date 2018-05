Hit parade, Gemitaiz resta in vetta

ROMA, 4 MAG - Gemitaiz conserva la vetta della classifica stilata da Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana con Davide che è il suo nome di battesimo e anche il titolo del suo terzo disco da solista. Il rapper resta anche al secondo posto dei singoli digitali più venduti, mentre perde il primato tra i vinili, piazzandosi terzo. Al secondo posto ancora rap con Capo Plaza che resta sul podio con 20, l'atteso disco di debutto. L'artista salernitano è al primo posto tra i singoli con la canzone Tesla featuring Sfera Ebbasta & Drefgold. Sale dal quarto al terzo posto con il suo Rockstar Sfera Ebbasta, mentre a ridosso del podio arriva Lorenzo Fragola con Bengala, prima new entry settimanale. Al quinto posto Enemy di Noyz Narcos, davanti all'altra new entry Post Malone quinto posto c'è Laura Pausini con Fatti Sentire, l'album che presenterà dal vivo in anteprima con due date al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio. Chiudono la top 10 Tedua con Mowgli - Il disco della giungla.