Marco Berry si allena da astronauta

TORINO, 4 MAG - Andare nello spazio per dimostrare che "credere nei propri sogni, e impegnarsi duramente per realizzarli, può consentire a chiunque di raggiungere obiettivi apparentemente irrealizzabili". E' il messaggio che Marco Berry intende lanciare col progetto 'Yes it's possible', con il quale lo showman intende realizzare una sfida ambiziosa: diventare astronauta. Per riuscirci, ha spiegato oggi alla Altec di Torino, si sottoporrà a una serie di allenamenti estremi. Ad aiutarlo nell'impresa ci saranno alcuni specialisti come Giuseppe Sfera, docente di Psicologia Sociale all'Università di Torino, Luciano e Stefano Gemello, preparatori atletici, Matteo Pincella, nutrizionista. Berry, supportato da partner come Tim, intende così superare tute le prove e i test a cui sono sottoposti gli astronauti professionisti. "Abbiamo smesso di reagire e di sognare", conclude Berry. "E invece il sogno è ricchezza, è passione - conclude - una forza che ti permette di superare qualsiasi ostacolo".