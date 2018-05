L'arte del compromesso, in commedia

ROMA 4 MAG - 'Si muore tutti democristiani', frase cult detta trenta anni fa da Luigi Pintor, ma in positivo (lui aveva detto "non moriremo ..."), diventa il titolo di un film che parla inevitabilmente dell'arte tutta italiana del compromesso. La commedia, ambientata a Milano e diretta dal collettivo Il Terzo segreto di Satira con Marco Ripoldi, Massimiliano Loizzi, Walter Leonardi, Renato Avallone e Valentina Lodovini, in sala dal 10 maggio con 01 Distribution, ribadisce così, con una storia semplice, come anche i più buoni ed etici propositi cadano di fronte alle tentazioni del denaro e del successo. È quello che accade appunto a tre vecchi amici (interpretati da Leonardi, Loizzi e Ripoldi), legati dagli stessi ideali e sogni, che gestiscono con poca fortuna una piccola casa di produzione sperando di tornare a realizzare, prima o poi, documentari a tema sociale.