Francini, Mia madre non lo deve sapere

ROMA, 05 MAG - ''Scrivere per me è una forma d'arte suprema. E' mettere tutto quello che sei nelle mani del lettore. Solo a teatro, forse, ci si dona così. E' dire al pubblico: sono questa amatemi''. Così Chiara Francini racconta il suo ritorno in libreria, dall'8/5 con Mia madre non lo deve sapere (Rizzoli), secondo romanzo dopo il successo di Non parlare con la bocca piena. Protagonista è ancora Chiara, dentista cresciuta da due padri, ora alle prese con una madre mai vissuta, che le piomba ospite forzata in salotto e le riempie casa di una coloratissima combriccola di vicine in cerca di riscatto con l'azzardo. ''Scrivere il primo libro è stata l'esperienza più bella della mia vita'', dice all'ANSA, pronta a un tour di promozione del libro di 50 date. Dal 6/6 sarà invece in prima serata su laF sarà alla guida di Love Me Gender, 4 puntate e 12 storie attraverso l'Italia per esplorare le nuove frontiere dell'amore e capire se di frontiere si può ancora parlare. Attesa per ottobre su Rai1, invece, Non dirlo al mio capo2.