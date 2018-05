Radio Rock compie 10 anni con cuore blu

ROMA, 5 MAG - Dal 10 al 13 maggio, open day sotto le stelle, in occasione dei 10 anni della nuova sede di Radio Rock e in prima assoluta nazionale presentazione della scultura: Blue Heart (Cuore tipo blu) di Alan Bianchi (aka BeeAnkee) Vernissage 10 maggio dalle ore 20.30 nella sede di Radio Rock, Via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio, 4 a Roma. L'enorme scultura a forma di muscolo cardiaco di 4 metri è stata realizzata con materiale da risulta dallo scultore romano Alan Bianchi (aka BeeAnkee) e sarà in esposizione dal 10 al 13 maggio in anteprima nazionale. L'affascinante Cuore Blu di 4 metri diverrà una suggestiva installazione artistica, come da Format di Betta Cianchini e Alan Bianchi. Potrai infatti "entrare nel Cuore" e raccontare alla stessa Betta Cianchini il tuo brano del cuore o lanciare un tuo messaggio. Le video interviste degli avventori diverranno dei "messaggi nel cuore" virtuali lanciati in rete.