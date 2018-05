Addio a Paolo Ferrari, grande del teatro

ROMA, 6 MAG - E' morto a Roma Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore, sua la voce di Jean Louis Trintignant nel 'Sorpasso' di Dino Risi. E' diventato famoso presso il grande pubblico della tv negli anni Sessanta, con la partecipazione a diverse serie come quella su Nero Wolf nel ruolo di Archie Goodwin e quando fu protagonista dell'indimenticabile spot del Dash, in detersivo a cui, nella pubblicità, le casalinghe non volevano mai rinunciare, nemmeno in cambio di due. Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, ha cominciato a calcare il palcoscenico da bambino, nel 2006 gli è stato assegnato il premio Gassman alla carriera. E' stato sposato due volte. Un primo matrimonio con Marina Bonfigli e in seguito con Laura Tavanti, entrambe sue compagne anche sulla scena. Ha tre figli maschi, Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, e Stefano, figlio della Tavanti.