"Otello" chiude stagione Politeama

CATANZARO, 6 MAG - La stagione del teatro Politeama-Mario Foglietti di Catanzaro ha vissuto il suo momento clou con la messa in scena di "Otello", dramma lirico di Arrigo Boito e musica di Giuseppe Verdi. Protagonisti Joanna Parisi e Leonardo Gramegna, che hanno interpretato i ruoli di Desdemona e Otello non solo con bravura, ma anche con forte intensità emotiva suscitando, insieme a tutto il cast, grande apprezzamento da parte del pubblico. Gli applausi e le ovazioni, a fine spettacolo, non finivano più. Qualitativamente adeguati l'accompagnamento musicale da parte dell'Orchestra filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia; il contributo del Coro lirico siciliano, guidato da Francesco Costa, e la regia di Luciano Cannito. Una conclusione che ha chiuso nel migliore dei modi una stagione che, come hanno sottolineato il sovrintendente, Gianvito Casadonte, ed il Dg della Fondazione Politeama, Aldo Costa, ha suscitato enorme interesse, con un consistente aumento del numero degli abbonati e di consensi.