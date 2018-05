Reynolds, Deadpool è il supereroe della

ROMA, 06 MAG - Deadpool "è un uomo comune, del popolo, dice e fa quello che molti pensano, ha un rapporto diretto col pubblico. Oltrepassa i limiti, è un po' buono, un po' cattivo, la sua morale è flessibile. Non è il solito supereroe virtuoso, è un idiota disfunzionale che cerca ogni giorno di migliorare un po' rispetto al giorno prima. Un aspetto in cui molte persone penso si identifichino". Così Ryan Reynolds descrive il supereroe più politicamente scorretto, ironico e provocatore dell'Universo Marvel che a due anni dal primo film, torna a interpretare in Deadpool 2 di David Leitch, in sala dal 15 maggio con 20th Century Fox. L'attore, anche cosceneggiatore del sequel è a Roma con il compagno di set Josh Brolin (fresco del successo mondiale di Avengers: Infinity War), che interpreta qui la 'minaccia' Cable, guerriero che viaggia nel tempo. Ci sarà anche un Deadpool 3? "Ancora non lo so - dice Reynolds - ma se decidessimo di farlo, vorrei fosse ancora più libero e diverso, una sorta di film da Sundance".