Tredici 2, torna il teen-drama

ROMA, 6 MAG - Ci saranno delle new entry nel cast di 13 Reasons Why, serie di Netflix nota in Italia con il titolo di Tredici. La seconda stagione racconta il periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah e segue il complicato percorso che porta gli altri personaggi verso il superamento del trauma. Tredici, l'attesissima serie serie drama torna dal 18 maggio in tutti i paesi in cui il colosso streaming è attivo. La scuola Liberty High si prepara ad affrontare il processo, ma qualcuno sarà disposto a tutto per fare in modo che la verità sulla morte di Hannah resti segreta. I nuovi episodi continueranno a raccontare la storia dei personaggi al centro della stagione precedente, ma con nuove svolte. Nel video di anticipazione, infatti, vediamo i protagonisti costretti a fare i conti con le conseguenze del suicidio di Hannah Baker, ma anche qualcuno con i sensi di colpa, e delle audiocassette che la giovane aveva lasciato per testimoniare le difficoltà che aveva passato.