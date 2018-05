Capitale cultura: Bocca, volano turismo

PORTO CERVO, 6 MAG - Non servono pretesti per partire per una città meravigliosa come Palermo, scrigno d'arte ma anche di prelibatezze enogastronomiche e mare da sogno. Eppure i quasi 800 eventi organizzati per la sua designazione quest'anno a Capitale italiana della Cultura sta facendo aumentare con percentuali a doppia cifra il numero dei turisti. E l'anno scorso è stata la volta di Pistoia, l'anno prima di Mantova e nel 2015 di Siena, Lecce, Cagliari, Ravenna e Perugia-Assisi. A fare il punto con l'ANSA in chiusura dell'assemblea nazionale degli albergatori italiani a Porto Cervo è il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. "Eventi come questi indubbiamente sono un'ulteriore spinta per il turismo italiano - dice - ed è molto importante organizzarli al meglio''. Ma Bocca e i suoi già guardano al futuro e si preparano per per il 2020 quando sarà il turno di Parma "Sarebbe bello festeggiare anche organizzando la nostra assemblea nazionale lì nel 2020''.