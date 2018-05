Eracle-Edipo, atto d'amore per giustizia

Il 54/o ciclo di rappresentazioni classiche diventa un festival e parte giovedì 10 con "Eracle" di Euripide, regia di Emma Dante; il giorno successivo debutta "Edipo a Colono", di Sofocle, diretto dal franco-greco Yannis Kokkos. "Abbiamo accostato - ha detto il direttore artistico Roberto Andò - opere che narrano d'un eroe invincibile, che il destino scaraventa a terra, per sperimentare l'assoluta fragilità: sia Edipo che Eracle sono piegati da colpe indicibili". Entrambe le tragedie sono un grande atto d'amore per Atene, città simbolo della giustizia. Massimo De Francovich interpreta Edipo; nel cast Stefano Santospago, Sebastiano Lo Monaco, Fabrizio Falco, Roberta Caronia. Per "Eracle" cast tutto al femminile, perché "non sono i muscoli a determinare la forza", scrive Emma Dante. In scena, tra le altre, Serena Barone, Maria Giulia Colace, Naike Anna Silipo, Patricia Zanco. Repliche fino al 24 giugno, poi la scena passa alla commedia di Aristofane "I cavalieri", con Francesco Pannofino, fino all'8 luglio.