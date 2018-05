Meta e Moro alla sfida dell'Eurovision

ROMA, 7 MAG - Saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro a rappresentare l'Italia su Rai1, in diretta sabato 12 maggio - in simulcast su Rai Radio2 - per la finalissima della 63/a edizione dell'Eurovision Song Contest, la manifestazione internazionale che raccoglie il meglio della produzione europea e che quest'anno si tiene a Lisbona. La Rai seguirà tutto l'evento con una programmazione dedicata in tv e alla radio: martedì 8 e giovedì 10 maggio sarà Rai4 a trasmettere in diretta, dalle 20.50, le semifinali con la conduzione di Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo. La finale di sabato 12 andrà in onda su Rai1 dalle 20.35: le canzoni dei 26 paesi finalisti saranno commentate in diretta da Federico Russo e Serena Rossi, protagonisti anche dell'anteprima, pensata per scaldare i motori. Anche Radio2 - radio ufficiale della gara - seguirà in diretta la finale e la proclamazione del vincitore di quest'anno con la conduzione affidata a Carolina Di Domenico ed Ema Stockholma.