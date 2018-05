A New York apre Gucci Wooster

FIRENZE, 7 MAG - Dopo il Gucci Garden a Firenze la maison del gruppo Kering ha inaugurato ieri a New York Gucci Wooster, quasi 1.000 metri quadrati a Soho. Il nuovo spazio, al 63 di Wooster Street, ospiterà le ultime collezioni nonché le più recenti collaborazioni artistiche. La sede è un'ex fabbrica di matite, ha muri di mattoni a vista e pavimenti in legno, con tre motivi differenti dipinti a mano da artigiani italiani. Gucci vi sperimenterà anche nuove modalità di servire la clientela: grazie a un innovativo inquadramento del personale, i visitatori saranno accolti da un gruppo di ambasciatori del marchio, i 'Gucci connectors', in funzione di narratori del brand. Vi saranno inoltre tecnologie video appositamente sviluppate: oltre a una parete interattiva a led, ci saranno video display in 3D (che non richiedono occhiali speciali).