Morelli, cane poliziotto per Show dogs

ROMA, 7 MAG - Max "è il poliziotto che Coliandro vorrebbe essere. Perché questo rottweiler è un poliziotto vero, cazzuto, forte, fico, mentre Coliandro siamo tutti noi". E' il parallelo di Giampaolo Morelli tra il cane a cui dà la voce in Show dogs di Raja Gosnell, commedia live action in sala dal 10 maggio (in anteprima mondiale) con Eagle e l'ispettore televisivo per il quale è tornato da poco sul set diretto dai Manetti Bros. "Sarà una stagione di 4 puntate, in onda da ottobre" spiega l'attore, che a giugno inizierà anche a girare Alibi.com, remake diretto da Volfango De Biasi della commedia campione d'incassi francese su un'agenzia che fornisce alibi a fedifraghi e bugiardi. Come voci italiane per i cani stelle di Show Dogs ci sono, fra gli altri, anche Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Marco Bocci, Claudio Amendola, Benji e Fede, Giulio Berruti, Carlo Conti, Carolina Crescentini, Nino Frassica, Lino Guanciale, Valeria Marini. Tutti hanno devoluto il cachet all'Oipa per un progetto contro il randagismo.