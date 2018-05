Scala, Daverio in cda per la Regione

MILANO, 8 MAG - Il critico d'arte Philippe Daverio entra nel cda della Fondazione del Teatro alla Scala come rappresentante della Regione Lombardia. A dare l'annuncio è stato il governatore Attilio Fontana, che ha già firmato il decreto di nomina, durante la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival di Musica Sacra a Pavia, promosso tra gli altri da Regione e Teatro alla Scala. Alla conferenza era presente lo stesso Daverio, che in un breve intervento si è detto "onorato" per il nuovo incarico. Daverio prende il posto dell'ormai ex assessore regionale alla Culture Cristina Cappellini.