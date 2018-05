Margot Robbie nuovo volto Chanel Neige

ROMA, 8 MAG - L'attrice Margot Robbie è il nuovo volto della campagna della prima collezione Chanel Neige. Il direttore artistico della maison Karl Lagerfeld ha scelto la diva nominata all'Oscar come interprete della prima collezione dedicata all'abbigliamento per la neve e per gli sport invernali. Combinando un guardaroba tecnico e pezzi urbani, la collezione esplora il mondo dello sci con tutta il potenziale dell'eleganza tipica di Chanel. Ispirazioni maschile/femminile, mix di tweed e pelle, bicolore, animano linee snelle e sportive. La campagna pubblicitaria scattata da Karl Lagerfeld riecheggia lo spirito gioioso della maison sullo sfondo di un cielo azzurro che lascia immaginare la terrazza di uno chalet con affaccio sulle cime. Margot Robbie ha un'aria birichina, con i capelli raccolti e mossi dal vento. Avvolta da un parka o da un piumino, riscaldata da una chapka, raggomitolata in un morbido maglione pesante, l'attrice si diverte visibilmente sul set.