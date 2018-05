Fuksas, Genova e Trieste futuro Italia

GENOVA, 8 MAG - "Progettare il centro storico è complicato ma non si può perdere la sua ricchezza". Nei giorni in cui il Comune di Genova è tornato a parlare di ipotesi di diradamenti l'archistar Massimiliano Fuksas, invitato per una lectio magistralis alla facoltà di Architettura di Genova, difende il dna dei 'caruggi'. "La cosa più bella di Genova - spiega Fuksas - è la sua compattezza, specialmente la Genova storica. E' come una grande scultura incisa e i vicoli sono la sua ricchezza. Certo bisogna gestirla: la Genova antica era abitata da una popolazione omogenea, adesso è più complessa". Per il capoluogo ligure Fuksas pensa siano necessarie nuove infrastrutture. "E' difficilissimo arrivare e andare via da Genova. La sola via d'uscita è il mare. Ma io vedo due punti di forza in Italia nel futuro, Genova e Trieste, e il collegamento fra questi due bacini che oggi non sono assolutamente collegati, il punto di arrivo della via Della Seta da una parte e la porta sul Mediterraneo dall'altra, sarà fondamentale".